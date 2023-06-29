США та Китай суттєво збільшать кількість авіарейсів між країнами

Сполучені Штати та Китай розглядають можливість збільшення комерційних авіарейсів між країнами. Про це повідомив помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк, повідомляє Українська правда.

Виступаючи на заході Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні, Крітенбрінк заявив, що країни домовилися "розглянути можливість поетапного збільшення кількості комерційних рейсів між Сполученими Штатами та Китаєм".

За його словами, до спалаху коронавірусу між США та Китаєм здійснювалося близько 350 рейсів на тиждень, зараз їх лише 24 на тиждень.

"Я думаю, ми можемо зробити краще" , - додав він.

За його словами, домовленості було досягнуто під час візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Китаю на початку цього місяця.

Після початку пандемії COVID-19 у 2020 році дві країни обмежили польоти та поїздки, щоб запобігти поширенню хвороби, і авіасполучення не було відновлено повністю.

Критенбрінк заявив, що хотів би дисбаланс у кількості китайських студентів у США та американських студентів у Китаї.

За його словами, зараз у США навчається близько 300 тисяч китайських студентів, тоді як в університетах Китаю здобувають освіту лише 350 американських студентів.