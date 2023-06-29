На Бердянському напрямку є просування 1300 м – Маляр

Сили оборони України мають успіхи на півдні та сході країни, на Бердянському напрямку є просування 1300 м, у напрямку Клещеївки просунулися на 1200 м, у напрямку Курдюмівки – на 1500 м. Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"Продовжується наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у тяжкому поєдинку. Мають успіхи.

Водночас ворог продовжує наступ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Безуспішно...

На Запорізькому та Мелітопольському напрямках – знищуємо ворога.

Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу втекла з Херсона.

На Бердянському напрямку є просування 1300 м" , - заявила заступник міністра оборони.

На півдні на напрямі Рівного - Володиного українські захисники мають успіх, зараз закріплюються на досягнутих рубежах і завдають серйозних втрат противнику: "Фактично знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи техніку, склади, пункти управління та особовий склад".

На Бахмутському напрямку захисники перехопили оперативну ініціативу на цій ділянці фронту.

Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат.

У напрямку Клещеївки просунулися на 1200 м, у напрямку Курдюмівки – на 1500 м.

Повідомляється, що боротьба продовжується на флангах міста: "Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах".

Загалом, за словами Маляр, на Бахмутському напрямку знову гаряче, тривають запеклі бої. Ворог підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами.