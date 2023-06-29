"Укроборонпром" перетворили на АТ: Камишін розповів, що буде далі
Припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром", натомість утворено акціонерне товариство. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, повідомляє Ділова столиця.
"Важливий крок — трансформація. Відсьогодні припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", — написав він у Telegram-каналі увечері 28 червня.
За словами Камишина, наступний крок — переведення штату, передача майна та подальші трансформаційні процеси. Далі — формування Наглядової ради відповідно до стандартів OECD.