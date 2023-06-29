Два великі держбанки не підвищуватимуть тарифи на еквайринг

Державні Ощадбанк та ПриватБанк не підвищуватимуть еквайрингову комісію для роздрібної торгівлі за приймання карткових платежів, попри підвищення тарифу інтерчейндж з боку платіжних систем.﻿ Про це повідомили пресслужби банків, повідомляє Новое время.

"За непростих умов роботи бізнесу в умовах війни банк продовжує підтримувати рітейл та залишає тарифи на еквайринг на поточному рівні, попри зростання витрат банку на підтримку роботи мережі. З початку липня для клієнтів ПриватБанку надалі діятиме базовий тариф за прийом платежів з карток на рівні 1,3%" , — повідомили у ПриватБанку.

Член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв зазначив, що установа пропонує підтримати цю ініціативу і з боку міжнародних платіжних систем MasterCard і Visa та скасувати підвищення ставки інтерчейндж з 1 липня 2023 року, яке змушує банки збільшувати тарифи.

В Ощадбанку повідомили, що у випадку непониження платіжними системами рівня інтерчейндж протягом 1−2 місяців банк перегляне своє рішення.

Останній раз банк відмовився підвищувати цю комісію у грудні 2022 року після того, як ставку інтерчейндж було вперше збільшено платіжними системами після повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard планують підвищити ставку інтерчейндж до 0,9% з 1 липня 2023 року.