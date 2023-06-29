Ставлення українців до Китаю значно погіршилося - опитування

Ставлення українців до Китаю та Туреччини погіршується. Третина українців вважають, що Китай – це ворожа країна. Про це, з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", повідомляє РБК-Україна.

Якщо у жовтні минулого року Китай вважали скоріше нейтральною країною (63%), ця оцінка змінилася на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.

Щодо Туреччини збільшилася оцінка її як нейтральної країни: 48% вважають її нейтральною, 40% - дружньою, тоді як торік оцінка її як дружньої країни (51%) була більшою ніж нейтральна (39%).

Ставлення українців до найбільших країн-союзників залишається дуже позитивним: 94% вважають Польщу дружньою країною, 86% вважають дружніми США, 85% - Великобританію.

Ставлення до Німеччини серед українців продовжує покращуватися: відсоток оцінки її як дружньої країни зріс із 65% минулого року до 80%.

Ставлення до Китаю

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Китай для українців залишався переважно нейтральною країною. У 2023 році китайський режим висунув так званий "мирний план", який передбачає окупацію Росією захопленої частини території України. Пекін заявляє про підтримку Кремля, а китайський диктатор Сі Цзіньпін приїжджав навесні до Володимира Путіна, на арешт якого Міжнародний кримінальний суд видав ордер.

До війни Китай був найбільшим торговим партнером України. Нині Україна здебільшого торгує із країнами ЄС.