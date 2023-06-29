ЄС готується запропонувати Україні гарантії безпеки, - Financial Times

Європейський Союз готується запропонувати Україні "зобов'язання у сфері безпеки у майбутньому". Лідери блоку прагнуть узгодити довгострокові зобов'язання для Києва на тлі зростаючої нестабільності в Росії.﻿ Про це, з посиланням на Financial Times, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними видання, обговорення обіцянки, яка включена до проекту підсумків саміту лідерів ЄС у четвер, відбувається на тлі скромного прогресу українського контрнаступу та наслідків невдалого заколоту "Вагнера" в Росії, які спонукають столиці переосмислити, який рівень підтримки потрібен Києву.

Члени ЄС Франція та Німеччина, поряд з Великобританією та США, очолюють зусилля щодо узгодження двосторонніх угод про безпеку, щоб надати Україні довгострокове фінансування, військові поставки, навчання та розвіддані, щоб допомогти їй відобразити повномасштабне вторгнення Росії та захистити її від агресії у майбутньому.

Незважаючи на те, що це далеко не та взаємна оборона, яку принесе членство в НАТО, ці обіцянки покликані забезпечити деякий тимчасовий захід, щоб заспокоїти Київ і вселити у нього впевненість у постійній підтримці Заходу.

Пропонована декларація ЄС, розроблена Францією, спрямована на те, щоб надіслати "дуже чіткий політичний сигнал" Україні та Росії, за словами одного анонімного дипломата, який брав участь в обговореннях.

За словами другого анонімного чиновника, це також розглядається як гарантія того, що блок буде зацікавлений у ширшій безпековій системі, що розробляється для захисту України, і не буде відсторонений альянсом НАТО на чолі зі США. Але це зустріло опір з боку Ірландії, Мальти та Австрії, нейтральних держав блоку, за словами офіційних осіб, поінформованих про обговорення, які хочуть ясності щодо того, що спричинять "зобов'язання".

Проект заяви

У проекті заяви лідерів ЄС, з якою ознайомилася Financial Times, йдеться, що ЄС та його держави-члени "готові разом з партнерами зробити свій внесок у майбутні зобов'язання в галузі безпеки перед Україною, що допоможе Україні захищатися у довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та чинити опір дестабілізуючим зусиллям".

У ньому додається, що робота полягатиме в тому, щоб "швидко розглянути умови такого внеску", беручи до уваги "політику безпеки та оборони деяких держав-членів", маючи на увазі нейтральні країни. Текст може бути змінено до прийняття.

Деякі держави-члени заявили, що ідея "зобов'язань" визначена дуже розпливчасто, і запросили більш формальну схему зовнішньополітичного підрозділу ЄС.

"Ми вже досить багато робимо для виконання зобов'язань у галузі безпеки" , - сказав анонімний дипломат ЄС, посилаючись на фінансову підтримку блоку Києву та його ініціативи щодо пошуку, виробництва та постачання більшої кількості боєприпасів.

Відповідаючи на питання про зобов'язання щодо безпеки, Кая Каллас, прем'єр-міністр Естонії, сказала, що "кожен окремий союзник" повинен вирішувати, що він може робити.

"Але важливо те, що ми говоримо, що це загальноприйнятий шлях , - сказала Каллас у середу. - Ми працюємо над [формулюванням]. Ми не хочемо порожніх слів".

Саміт ЄС

Дводенний саміт лідерів Європейського Союзу пройде 29-30 червня. Лідери обговорять наслідки перерваного заколоту у Росії. На саміті у Брюсселі вони поговорять з головою НАТО Єнсом Столтенбергом та обговорять, яку роль ЄС може відіграти у зобов'язаннях Заходу щодо зміцнення безпеки України.

Країни НАТО сперечаються про те, що запропонувати Києву на зустрічі лідерів альянсу у Вільнюсі 11-12 липня. У той час як Київ та його найближчі союзники у Східній Європі закликають до конкретних кроків наблизити Україну до членства, західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються будь-яких кроків, які можуть наблизити альянс до війни з Росією.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Україна очікує запрошення в НАТО з відкритою датою.