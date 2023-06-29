Україна на другому місці в Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами

Україна стала другим за величиною ринком в Європі за рівнем нелегальної торгівлі сигаретами, поступившись лише Франції.﻿ Про це йдеться у звіті KPMG, повідомляє Новое время.

Згідно зі звітом, у 2022 році рівень нелегальної торгівлі сигаретами в Україні оцінювався в 19,9%, при цьому втрати бюджету становили 636 млн євро.

Тіньовий ринок сигарет в Україні почав зростає з 2018 року. У 2022 році кожна п’ята пачка була нелегальною.

Щорічне дослідження KPMG щодо споживання нелегальних сигарет у ЄС, Великобританії, Норвегії, Швейцарії, Молдові та Україні, показало, що лише в ЄС було спожито 35,8 млрд нелегальних сигарет, через що уряди втратили приблизно 11,3 млрд євро податкових надходжень — на 8,5% більше, ніж у 2021 році.

"Зростання нелегального ринку в ЄС частково було зумовлене постійним зростанням споживання контрафактних сигарет, яке досягло найвищого рівня за всю історію дослідження. Переважна більшість підробок (61,5%) була спожита у Франції" , — зазначено у звіті.

Як повідомлялося, компанія Кантар Україна оцінювала частку нелегального ринку тютюнових виробів в Україні в лютому 2023 року на рівні 20,2%, тоді як в 2021 році вона становила 16,9%, а у 2020 році була 6,9%.

Зростання відбулося за рахунок збільшення частки підробленої продукції до 7,9% та продукції, що маркована для Duty Free, — до 10,8%. Приблизно 83% обсягу підробленої продукції становлять бренди міжнародних тютюнових компаній.

За попередніми підрахунками компанії Kantar, податкові втрати бюджету України у 2023 році від нелегального ринку тютюнових виробів оцінюються на рівні 22 млрд грн.

Нещодавно в Офісі президента заявили про готовність посилити боротьбу на ринку підакцизних товарів, зокрема, тютюнової продукції.