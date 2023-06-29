10 фактів про кредити під заставу нерухомості, які ви не знали

Цікавитесь заставним кредитуванням? Отже, Ви обрали правильний напрямок, який дозволить зберегти значну частину фінансів, досягти успіху в реалізації планів, а також розраховувати на взаємовигідну співпрацю з кредитором.

Чому кредит під заставу нерухомості від приватного інвестора вважається вигіднішим, ніж стандартний споживчий кредит у банку? Розглянемо 10 найважливіших фактів, які підтверджують це на практиці.

#1 Вік позичальника

Оформити кредит під заставу нерухомості у приватній компанії можна з настанням повноліття, а верхній поріг сягає 85 років. Для порівняння, банки в Україні сьогодні схвалюють позики здебільшого з 23-24 років і до 65 років.

#2 Розмір кредиту

Сума позики за наявності застави набагато більше, замість 100-200 тисяч гривень, приватний інвестор готовий видати до 15 000 000 гривень. Такі кредити дозволяють здійснити навіть найамбіційніші ідеї у сфері бізнесу, або вирішити складні фінансові питання побутового рівня.

# 3 Сума позики та зв'язок з об'єктом застави

Сума кредиту при заставному кредитуванні залежить від ціни заставного об'єкта. Наприклад, якщо квартира коштує 1 000 000 гривень, приватний кредитор може видати 800 000 гривень, у той же час банк – не більше 400 – 500 тисяч.

#4 Розмір та вид процентної ставки

Мабуть, найважливішою перевагою кредиту під заставу нерухомості є фіксована відсоткова ставка, яка, до речі, помітно нижча, ніж у будь-якому банку. Фіксований відсоток на весь період кредитування визначає реальну ставку, отже - вартість кредиту клієнта.

#5 Довідка про доходи та інша бюрократія

Збір документів, юридичні питання, нотаріус – все це помітно затягує процес оформлення та “відсіює” багатьох потенційних позичальників. Якщо Ви оформляєте кредит під заставу нерухомості, Вам не потрібна довідка про доходи та багато інших документів. Усю процедуру спрощено на 90%.

#6 Прив'язка кредиту до іноземної валюти

Приватні фінансові компанії не прив'язують позику до курсу валют. Якщо Ви готові надати заставу, щомісячний платіж буде фіксованим, що гарантує фінансову безпеку навіть за нестабільної ситуації в економіці.

#7 Оригінали правовстановлюючих документів

Кредит під заставу нерухомості у сучасних реаліях – це чесна угода. Порядний кредитор ніколи не забиратиме оригінали документів, всі вони залишаються у позичальника. Також зберігається декларація про експлуатацію нерухомості.

#8 Комісії та штрафи

Наявність гарантій для кредитора у вигляді заставного об'єкта нівелює понад 90% всіх комісій і штрафів. Наприклад, при достроковому погашенні кредиту немає потреби у дод. витратах, фінкомпанії також більш лояльно ставляться до прострочень і дають можливість відкласти платіж.

#9 Негативна кредитна історія

Якщо у Вас погана кредитна історія та низький рейтинг, то кредит під заставу нерухомості – це 100% Ваш варіант. У цьому разі не враховуються всі попередні угоди клієнта, оскільки його платоспроможність оцінюється насамперед готовністю надати заставну нерухомість.

#10 Термін оформлення

Важливий аргумент для потенційного позичальника – це швидкість оформлення та видачі грошей. Кредит під заставу нерухомості можна оформити за кілька годин. У банку лише розгляд заявки може тривати близько 48 годин.

Висновки

Якщо у Вас є нерухомість, обов'язково скористайтеся нею за необхідності отримати кредит. Це дасть Вам майже 100% шанс схвалення, більшу суму, низькі відсотки та лояльні умови від кредитора.

В Україні оформити вигідний кредит під заставу нерухомості можна у фінансовій компанії "Банкнота". Цей кредитор відрізняється дуже привабливими умовами навіть у поточних економічних реаліях:

Сума до 15 000 000 гривень;

Ставка – 1,5% за місяць користування коштами;

Строк погашення – до 5 років;

Оформлення – до 24 годин;

Не потрібна довідка про доходи, кредитна історія.

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