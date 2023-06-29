В Україні запрацює електронна акцизна марка - прийнято закон

Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроект №8287, яким запроваджується електронна акцизна марка - інструмент, який створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, які використовуються в електронних цигарках. Про прийняття закону повідомив голова фінкомітету ВР Данило Гетьманцев.

"Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та ліквідує тінь" , - зазначив Гетьманцев.

Передбачається, що е-марка надасть можливість:

відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

контролювати повноту та своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Також створення Електронної системи обороту підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання:

обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде у минуле;

система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до оплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

Таким чином, в Україні замість паперових буде запроваджено електронні акцизні марки.

Кабміну, згідно з заключними положеннями закону, дадуть півроку, щоб привести у відповідність необхідну підзаконну нормативну базу.

Таким чином, практичне впровадження електронної акцизної марки можна прогнозувати із січня 2024 року.