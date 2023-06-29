В Україні запрацює електронна акцизна марка - прийнято закон
Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому законопроект №8287, яким запроваджується електронна акцизна марка - інструмент, який створює можливість простежувати електронними засобами обіг алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, які використовуються в електронних цигарках. Про прийняття закону повідомив голова фінкомітету ВР Данило Гетьманцев.
"Закон переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та ліквідує тінь" , - зазначив Гетьманцев.
Передбачається, що е-марка надасть можливість:
- відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;
- контролювати повноту та своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;
- кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.
Також створення Електронної системи обороту підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання:
- обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде у минуле;
- система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до оплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.
Таким чином, в Україні замість паперових буде запроваджено електронні акцизні марки.
Кабміну, згідно з заключними положеннями закону, дадуть півроку, щоб привести у відповідність необхідну підзаконну нормативну базу.
Таким чином, практичне впровадження електронної акцизної марки можна прогнозувати із січня 2024 року.