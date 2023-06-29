Відділення Укрпошти працюватимуть за новим графіком уже з 1 липня

Український поштовий оператор Укрпошта з 1 липня запускає стандартний графік роботи відділень. Про це йдеться в повідомленні держкомпанії, повідомляє Новое время.

"Стандартизацію режимів роботи відділень під потреби споживачів було розпочато ще 2019 року, але з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році компанія була змушена підлаштовуватися під ситуацію, зменшувати та змінювати час роботи відділень поштового зв’язку" , — зазначили в Укрпошті.

У компанії зазначили, що готові до всіх нинішніх викликів і пропонують своїм клієнтам зрозумілі та передбачувані графіки роботи своїх відділень.

З 1 липня більшість відділень поштового зв’язку працюватимуть максимально можливий час і будуть відкриті у вихідні.

Відділення Укрпошти в ТРЦ і на територіях ринків, будуть відкриті для клієнтів згідно з графіком роботи конкретного торгового центру або ринку.

Також поштовий оператор поступово переглянув графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Раніше вони працювали 2−3 дні на тиждень, тепер двері відділень будуть відчинені для клієнтів протягом 5 днів.

Перед відвідуванням поштового відділення Укрпошта радить перевірити оновлений графік роботи відділень на сайті, у застосунку, у чат-боті або в контакт-центрі.

В Укрпошті зазначили, що це не останнє оновлення графіків роботи відділень. Зміни є частиною стратегічного плану розвитку компанії та покращення процесів, спрямованих на удосконалення якості та сервісу поштового оператора.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня 2023 року Укрпошта більше не прийматиме і не доставлятиме бандеролі. Компанія закликала всіх, хто спеціально придбав марки для відправлення бандеролей по Україні або за кордон, використати їх до 1 липня.