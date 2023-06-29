США можуть запровадити нові обмеження на експорт ШІ-чіпів до Китаю — WSJ

Адміністрація президента США Джо Байдена може ввести Обмеження запроваджуються на тлі побоювань, що Китай може використовувати АІ-чіпи. Заходи запроваджуються на тлі побоювань, що КНР може використовувати чипи для розробки зброї та хакерських атак. ﻿Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

Мінторг США може вжити заходів уже на початку наступного місяця, щоб зупинити постачання чипів Nvidia та інших виробників чипів, що викликають стурбованість клієнтів у Китаї та інших країнах, без попереднього отримання ліцензії.

Це стане частиною остаточних правил, що кодифікують і розширюють заходи експортного контролю, оголошені в жовтні.

Ініціатива адміністрації Байдена може ще більше обмежити здатність Китаю нарощувати свої можливості ШІ після торішніх обмежень, які охоплювали передові чипи ШІ, зроблені Nvidia і AMD.

Крім того, Білий дім розглядає питання обмеження оренди хмарних сервісів китайськими компаніями, що займаються штучним інтелектом, які використовували такі механізми для обходу заборон на експорт вдосконалених чипів.

Терміни введення обмежень все ще невідомі. За словами співрозмовника видання, Білий дім, найімовірніше, почекає візиту до Китаю міністра фінансів Джанет Єллен, щоб не злити Пекін.

Раніше The Wall Street Journal писала, що китайські компанії вивчають методи розробки ШІ за допомогою слабших напівпровідників і комбінацій мікросхем, щоб не покладатися на американське обладнання.