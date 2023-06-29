Буданов: "Вагнер" більше не воюватиме в Україні

Буданов: "Вагнер" більше не воюватиме в Україні
Фото: скріншот із відео

На думку розвідки, серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави.﻿﻿ Про це повідомив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, повідомляє Українська правда.

"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - заявив Буданов.

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