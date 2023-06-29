Буданов: "Вагнер" більше не воюватиме в Україні
На думку розвідки, серед наслідків "заколоту Вагнера" для України значущими є компрометація російського керівництва та те, що підлеглі Євгена Пригожина більше не воюватимуть проти нашої держави. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов, повідомляє Українська правда.
"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", - заявив Буданов.