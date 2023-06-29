Буданов рассказал, чому Пригожин не дійшов до Москви
Керівник української розвідки Кирило Буданов вважає, що ватажка ПВК "Вагнер Євгена Пригожина переконали припинити збройний заколот, натиснувши на його "патріотичні переконання", повідомляє Українська правда.
"Мені неприємно це визнавати, але Євген Пригожин є патріотом Росії. Лукашенко та інші особи змогли його переконати, що своїми діями він розірве Росію. Могла б виникнути аналогічна ситуація, як у нас в 2014 році, коли Янукович кричав, що він "легітимний", — сказав Буданов.
Раніше керівник ГУР МО заявив, що "вагнерівці" більше не воюватимуть в Україні.