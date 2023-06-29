Росіяни обстріляли Херсон, є загиблі — Офіс генпрокурора

У Херсоні внаслідок російського удару двоє людей загинуло, ще двоє осіб отримали опіки, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, у четвер, 29 червня, близько 13:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок прицільних ударів загинуло двоє осіб, ще двох цивільних госпіталізували з опіками.

Вогнем знищено складські приміщення, пошкоджено уламками інші об’єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції проводять необхідні слідчі дії.