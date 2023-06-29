Столтенберг: Членство України обговорять після саміту у Вільнюсі

Питання майбутнього членства України в НАТО будуть обговорювати вже після саміту в Вільнюсі, повідомляє Укрінформ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг четвер у Брюсселі перед початком зустрічі з лідерами ЄС.

"Після саміту НАТО ми обговоримо прагнення України щодо членства в НАТО. І я абсолютно впевнений, що союзники надішлють дуже сильний сигнал підтримки Україні" , - заявив генсек.

Він нагадав про консенсус усіх членів блоку про те, що його двері відкриті, що Україна одного дня стане членом НАТО, а також щодо того, що не Росія, а союзники та Київ вирішуватимуть, коли настане правильний час надати Україні повноцінне запрошення.

"Найважливіше зараз і найактуальніше – підтримати та забезпечити збереження України як суверенної нації у Європі. Якщо ми не зможемо зробити цього, не буде сенсу обговорювати питання членства як такого" , - сказав Столтенберг.

При цьому він зауважив, що той факт, що Європейський Союз надав Україні статус кандидата, також впливає на дискусії, які відбуваються у лавах НАТО.

Столтенберг наголосив на надзвичайній важливості стратегічного партнерства між ЄС і НАТО на тлі російської війни проти України. Допомогу Україні як з боку союзників по Альянсу, так і партнерів по ЄС Столтенберг назвав "безпрецедентною", а взаємодію двох структур такою, що доповнює одне одну.