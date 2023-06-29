Гуменюк: Є ознаки підготовки Росії до ракетних ударів

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що є ознаки ймовірної підготовки Росії до ракетних ударів, повідомляє Радіо Свобода.

"Ворог активізує безпілотну розвідку вздовж лінії фронту, намагається глибше проникнути в тилові регіони, що свідчить про ймовірну підготовку до наступних ракетних ударів. Ми спостерігали кволу активність протягом останніх двох діб. Це означає, що ворог певним чином переформатував свої зусилля, вивчав можливості і тактику підшукував тактику, яка була б максимально ефективною" , – сказала вона в ефірі телемарафону.

За словами Гуменюк, російські війська дуже часто намагається компенсувати відсутність результативності на лінії фронту "тиловими перемогами".

Раніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що Росія збільшила корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях. Наприклад, після дводобової паузи у Чорне море на бойове чергування виведений надводний ракетоносій, спорядження якого до восьми "Калібрів".

Рівень ракетної небезпеки українські військові оцінюють як підвищений.

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