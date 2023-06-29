У Грузії спростували заяви Захарової про будівництво залізниці з РФ

Питання відкриття залізниці з Росії до Вірменії через територію Грузії не розглядається. Про це заявив речник парламенту Шалва Папуашвілі, повідомляє Sova News.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, відповідаючи на запитання журналістів, відповіла, що докладаються всі зусилля для реалізації тієї масштабної дорожньої карти, яка намічена.

"Немає нічого нового в позиції Росії, вона хоче залізницю, і немає нічого нового в позиції Грузії, це питання не обговорюється, це факт. Ми діятимемо, виходячи з нашої політики та інтересів нашої країни" , — заявив Папуашвілі.

Він спростував інформацію про те, що між Росією та Грузією можуть вестись переговори щодо цього питання за зачиненими дверима.