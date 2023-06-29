Ще три облгази Фірташа приєднали до "Нафтогазу"

Акціонерні товариства "Київоблгаз", "Житомиргаз" і "Львівгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа, приєднались до "Групи Нафтогаз", повідомляє Економічна правда.

Управителем акцій цих компаній призначили АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі") є керуючою компанією, що покликана стати національним оператором газорозподілу.

"Функціонування під управлінням державного драйвера передбачає формування гнучкої системи комунікації з клієнтами, налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури.

Зусилля професіоналів будуть спрямовуватись на раціональне використання енергоресурсів і забезпечення безперебійного розподілу "блакитного палива" до осель громадян, бюджетних установ і комерційних об’єктів" , – зазначили в "Газмережі".

Раніше за таким принципом до складу групи увійшли і отримали ліцензування Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії "Газмережі". Також триває процес розширення території провадження господарської діяльності з розподілу природного газу на Харків і Кривий Ріг.