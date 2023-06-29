РФ влаштувала повінь у Токмаку перед наступом України – Bellingcat

Перед українським наступом Росія побудувала імпровізовану дамбу і спричинила повінь на околицях окупованого Токмака Запорізької області.﻿﻿ Про це пише Bellingcat із посиланням на супутникові знімки Planet Labs, повідомляє Українська правда.

Супутникові знімки свідчать, що напередодні наступу українських військ Росія створила дамбу на околицях окупованого Токмака.

Червона лінія показує приблизну лінію фронту, а зелена – російські оборонні лінії, за даними з відкритих джерел. Імпровізована дамба знаходиться в межах оборонної лінії, що огинає Токмак, який, в свою чергу, знаходиться за кількома іншими лініями оборони.

Bellingcat повідомляє, що з моменту будівництва дамби на початку травня річка Токмачка значно розширилася на схід від міста і затопила деякі найближчі до дамби поля. Це було видно на знімках високої роздільної здатності SkySat від Planet Labs від 6 червня, які свідчать, що дамба мала вигляд піщаного бар'єру, достатньо широкого, щоб стримувати невелику річку.

Сліди від шин, що ведуть від дамби, вказують на те, що вона також може слугувати мостом, хоча сусідній міст, як вважають журналісти, функціонує нормально.

Праворуч видно, як вода накопичується і розливається на довколишні поля. Ліворуч від мосту, в центрі знімка видно бар'єр з жовтого піску. До дамби ведуть сліди від шин.

На супутникових знімках видно сліди, що ведуть до дамби 3 травня, а 6 травня річка Токмачка розлилася. Причому рівень води на східному боці дамби неухильно зростав у червні.

Bellingcat підкреслює, що Росія витратила кілька місяців на підготовку до українського контрнаступу на півдні країни. Багатошарова оборона складається з декількох ліній мінних полів, протитанкових ровів, бетонних загороджень і траншей, що охоплюють всю лінію фронту на великій глибині.

Підвищення рівня води в річці Токмачка може бути частиною більш масштабного плану для уповільнення просування ЗСУ. Зокрема, щоб завадити східному оточенню Токмака у разі прориву українських військ поблизу міста.

Однак, враховуючи розмір дамби, затоплення є незначним і навіть не наближається до масштабів в Новій Каховці.