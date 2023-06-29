ЄС може почати переговори з Україною про вступ у грудні — Мецола

Європейський Союз може розпочати переговори щодо членства України у грудні за умови виконання країною всіх необхідних критеріїв, повідомляє Укрінформ.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками зустрічі з главами держав та урядів країн ЄС заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Є розуміння, що переговори про входження мають розпочатися вже цього року. Я сподіваюся, що Європейська рада у грудні буде тим місцем та у той час, коли цей крок може бути зробленим. Я дуже чітко зазначила - кожна країна має свій шлях. Коли ми говоримо про Україну – це не лише про швидкість, з якою ви перевищуєте виконання первинних запитів, або швидкість, з якою ви відповіли на опитувальник. Все це відбувається під час війни. Це має визнаватися", - сказала Мецола.

Вона зауважила, що її позиція, а також позиція Європейського парламенту дуже зрозумілі: коли реформи будуть здійснені, зокрема, у сфері судової сфері, у сфері свободи слова або захисту меншин, тоді ЄС має зробити адекватний крок, щоб винагородити ці зусилля.

"Я є, скажімо так, оптимістичною налаштованою після заяв, які я почула від лідерів як під час Європейської ради, так і в ході наших бесід з ними. Існує імпульс, моментум, і цей моментум не буде зупинений, як не буде зупинена і наша підтримка" , - додала президентка Європарламенту.

Як повідомлялося, 29-30 червня у Брюсселі відбувається черговий саміт ЄС, першим питанням порядку денного якого є ситуація в Україні та допомога ЄС у дотриманні її права на самооборону проти російської агресії.