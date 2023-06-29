Колишній віцепрезидент США приїхав до Києва і зустрівся із Зеленським
Колишній віцепрезидент США і кандидат на номінацію від Республіканської партії Майк Пенс у четвер, 29 червня, приїхав з неанонсованим візитом до України, повідомляє Європейська правда.
Зазначається, що під час поїздки в Україну Пенс зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
"Приїзд сюди як приватної особи, можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів…побачити героїзм людей в Ірпені… побачити сім'ї, чиї будинки були буквально розбомблені в розпал російського вторгнення, лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки наших українських друзів і союзників", – сказав він.
Пенс також відвідав міста Мощун, Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російської окупації на початку вторгнення.
"Я тут, тому що важливо, щоб американський народ зрозумів прогрес, якого ми досягли, і те, як підтримка українських військових відповідає нашим національним інтересам", – додав Пенс.
На початку червня Пенс оголосив, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.
Він також заявляв, що підтримує допомогу США Україні, а також зробив зауваження експрезиденту США Дональду Трампу, який називав Путіна "генієм".