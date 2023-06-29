Колишній віцепрезидент США приїхав до Києва і зустрівся із Зеленським

Колишній віцепрезидент США і кандидат на номінацію від Республіканської партії Майк Пенс у четвер, 29 червня, приїхав з неанонсованим візитом до України, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що під час поїздки в Україну Пенс зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

"Приїзд сюди як приватної особи, можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів…побачити героїзм людей в Ірпені… побачити сім'ї, чиї будинки були буквально розбомблені в розпал російського вторгнення, лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки наших українських друзів і союзників" , – сказав він.

WATCH: Mike Pence makes surprise visit to Ukraine, tells @DashaBurns that American support for Ukraine "is bigger than politics."



Mike Pence: If Russia wins, “the second half of the 21st century could look an awful lot more like the first half of the 20th century.” pic.twitter.com/pX4OiD2HJL — Meet the Press (@MeetThePress) June 29, 2023

Пенс також відвідав міста Мощун, Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російської окупації на початку вторгнення.

"Я тут, тому що важливо, щоб американський народ зрозумів прогрес, якого ми досягли, і те, як підтримка українських військових відповідає нашим національним інтересам" , – додав Пенс.

На початку червня Пенс оголосив, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.

Він також заявляв, що підтримує допомогу США Україні, а також зробив зауваження експрезиденту США Дональду Трампу, який називав Путіна "генієм".