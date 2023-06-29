Зеленський зустрівся з Гретою Тунберг та іншими екоактивістами

Президент Володимир Зеленський у четвер, 29 червня, зустрівся з екоактивісткою Гретою Тунберг, віцепрезидентом Європейського парламенту Гайді Гаутала та іншими екоактивістами, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, також на зустрічі були присутні колишній міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем та президент Ірландії в 1990-1997 роках Мері Робінсон. Всі вони є членами Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

Як заявив Зеленський, Міжнародна робоча група буде працювати над питаннями, пов'язаними із впливом російської агресії на екологічну систему України.

Він звернув увагу активістів на катастрофічні наслідки підриву Каховської ГЕС, із якими зіткнулися жителі Херсонської області. Президент заявив про важливість ініціатив представників Міжнародної робочої групи щодо екологічних злочинів Росії й акцентував, що агресор має понести справедливу відповідальність за злочин екоциду в нашій країні.

Водночас Маргот Вальстрем наголосила на солідарності й допомозі Україні у важкий час війни. За її словами, важливо забезпечити якнайширшу оцінку завданої Росією шкоди.

А ось екоактивістка Грета Тунберг подякувала за запрошення. Вана розповіла, що залучатиме представників екологічних громадських організацій до діалогу стосовно основних завдань Міжнародної робочої групи та привернення уваги до екологічних наслідків війни.