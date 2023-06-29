В Україні на третину підвищили тарифи на холодну воду

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вирішила підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення з 1 липня в середньому на 32% залежно від водоканалу, повідомляє ЛігаБізнес.

Для деяких водоканалів, у яких підвищення буде вищим за середній показник, тарифи збільшать у два етапи: з 1 липня і з 1 вересня.

"Рішення передбачає збільшення платіжки на воду і водовідведення для середньостатистичної сім'ї на близько 60 гривень. Тобто це не занадто висока цифра, але цим ми забезпечимо належну роботу водоканалів і наявність води у крані належної якості" , – сказав член комісії Руслан Кайдаш.

Тарифи підвищуються по всій Україні для 34 підприємств (повний список – тут), зокрема для Київводоканалу та водоканалів багатьох великих міст.

У Києві тариф збільшиться на 10,75 грн (з ПДВ) – до 41,14 грн за кубометр.

За оцінкою Київводоканалу, витрати на середньостатистичну сім’ю із трьох осіб, які протягом місяця споживають у середньому 6,5 куб. м холодної води зростуть на 69,88 грн на місяць за послуги на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Підвищення тарифів пояснюються кількома факторами: збільшенням витрат на електроенергію, підвищенням зарплат, подорожчанням реагентів тощо.

Востаннє тарифи на воду підвищували ще до повномасштабної війни – у грудні 2021 року.

Тарифи на холодну воду збиралися підвищити вже з 1 січня, але регулятор в останній момент скасував своє рішення та відправив його на доопрацювання. На початку березня регулятор повернувся до цього питання, але остаточне рішення ухвалили тільки наприкінці червня.