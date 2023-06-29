Зустріч Зеленського з бізнесом: про що домовилися

На зустрічі із президентом Володимиром Зеленським представники бізнесу запропонували створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський підтримав цю ініціативу, запропонувавши спільно визначитись із форматом роботи.

"Дуже важливо створити майданчик, на якому ми постійно говорили б. Тому що не можна роками накопичувати проблеми: ми їх просто не зможемо потім подолати" , - сказав він.

Збереження та створення нових робочих місць, особливо під час війни, є критично важливим для забезпечення сталості української економіки, заявив також Зеленський.

За його словами, відбудова України є великим проєктом, і пріоритетом буде участь у ньому українського та іноземного бізнесу, який працював і працює в нашій країні, особливо під час війни.

"Але двері будуть відчинені для багатьох компаній. Нам потрібно, щоб до нас прийшли сотні й тисячі компаній" , - сказав президент.

"Під час зустрічі домовилися про спільні зусилля, покликані зменшити проблеми бізнесу від правоохоронних органів, обговорили ситуацію в податковій сфері та перспективи її реформування, торкнулися питання податкових перевірок, посилення ефективності органів, що мають стимулювати розвиток економіки й забезпечувати супровід інвестицій" , - додали в ОП.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 29 червня, вперше за час повномасштабної війни зібрав на зустріч кілька десятків найбільших підприємців країни та представників бізнес-асоціацій.