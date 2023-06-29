Австрія проти гарантій безпеки Україні на рівні ЄС — канцлер

Австрія виступила проти ухвалення гарантій безпеки для України на рівні Євросоюзу. Австрійський канцлер Карл Негаммер під час першого дня саміту ЄС, у четвер, 29 червня, дав зрозуміти, що його країна відмовиться дати потрібну згоду на такі зобов'язання, повідомляє Deutsche Welle.

Аналогічну позицію зайняли також Ірландія, Кіпр та Мальта, додав глава австрійського уряду.

"Нам як нейтральним державам ясно, що в такому вигляді вони (гарантії безпеки. – Ред.) не можуть існувати" , – пояснив Негаммер.

Деякі держави-члени напередодні дводенної зустрічі закликали Брюссель подбати про гарантії безпеки Києву на період після закінчення розв'язаної Росією війни проти України. Вони могли б включати конкретні обіцянки військової допомоги або зобов'язання допомоги у разі нападу, зазначає агентство dpa.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц лаконічно прокоментував тему гарантій безпеки. Федеративна Республіка "разом із найближчими союзниками вже довгий час веде такі дискусії з Україною" та продовжить їх, заявив глава німецького уряду.

Тим часом у проєкті підсумкового комюніке учасників саміту йдеться не про гарантії безпеки, а про обіцянки у сфері безпеки, які, як правило, не мають на увазі пряму військову підтримку, зазначає dpa.

"Європейський Союз і держави-члени готові разом з партнерами зробити свій внесок у майбутні обіцянки в галузі безпеки щодо України, які допоможуть Україні у довгостроковій обороні, стримуванні актів агресії та протидії зусиллям щодо дестабілізації" , - наводить агентство витяг з документа.

У разі збройної агресії щодо однієї з країн-учасниць Євросоюзу інші держави-члени зобов'язані надати допомогу та підтримку всіма можливими засобами, що зазначено у статті 42 Договору про Європейський Союз. Україна подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2022 року, невдовзі після вторгнення російських військ. Єврокомісія у травні того ж року рекомендувала визнати Україну кандидатом на вступ, але при цьому висунула умови, які Києву необхідно виконати.