Внесли заставу: голову Тернопільської облради звільнили з-під варти

Внесли заставу: голову Тернопільської облради звільнили з-під варти
Фото: facebook.com/mihaylo.holovko

, повідомляє Суспільне.

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти, оскільки за нього внесли заставу. Про це заявив його адвокат Олександр Тананакін.

"Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити", – сказав адвокат.

Нагадаємо, 28 червня Вищий антикорупційний суд застосував до голови Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб. Альтернативою суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 грн, повідомляли﻿ раніше на сторінці ВАКС у Facebook.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
  • не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
  • носити електронний засіб контролю.

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