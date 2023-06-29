Внесли заставу: голову Тернопільської облради звільнили з-під варти
, повідомляє Суспільне.
Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти, оскільки за нього внесли заставу. Про це заявив його адвокат Олександр Тананакін.
"Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити", – сказав адвокат.
Нагадаємо, 28 червня Вищий антикорупційний суд застосував до голови Тернопільської обласної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб. Альтернативою суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 805 200 грн, повідомляли раніше на сторінці ВАКС у Facebook.
У разі внесення застави на підозрюваного покладаються обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
- не залишати межі Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.