У Норвегії знайшли найбільші поклади фосфорної руди на планеті

Норвезька компанія Norge Mining оголосила, що її родовище фосфоритної руди, з якої роблять фосфор, є найбільшим у світі з доведеними запасами 70 млрд тонн. Сировини достатньо, щоб задовольнити світовий попит на добрива, сонячні панелі та акумулятори електромобілів протягом наступних 100 років, повідомляє ЛігаБізнес.

До цього обсяг доведених запасів фосфоритів у світі оцінювався у 71 млрд тонн. Найбільші родовища — близько 50 млрд тонн — розташовані в регіоні Західної Сахари в Марокко. За оцінками США, наступні за величиною родовища знаходяться в Китаї (3,2 млрд тонн), Єгипті (2,8 млрд тонн) та Алжирі (2,2 млрд тонн).

Близько 90% фосфоритної руди, що видобувається у світі, використовується в сільському господарстві під час виробництва фосфору для добрив, альтернативи якому наразі немає.

Фосфор використовується у виробництві сонячних панелей та літій-залізо-фосфатних акумуляторів (LFP) для електромобілів, а також напівпровідників та комп'ютерних чипів, хоча й у невеликих кількостях.

За даними галузевої коаліції Critical Raw Materials Alliance, відомі запаси високоякісної фосфатної руди повільно виснажуються і належать чотирьом або п'ятьом великим постачальникам за межами Європи.

Очищення фосфору є високовуглецевим процесом, а це означає, що більшість галузі наразі зосереджена в Китаї, В'єтнамі та Казахстані. Через високий рівень забруднення навколишнього середовища в Європі відмовилися від виробництва фосфору.

Норвегія зобов'язується дотримуватися суворих екологічних стандартів під час видобутку та перероблення фосфоритної руди.

Norge Mining виявила родовище ще у 2018 році на основі інформації, наданої Норвезькою геологічною службою. Компанія з'ясувала, що рудне тіло в землі, яке спочатку оцінювалося як таке, що сягає 300 метрів нижче поверхні, насправді має глибину 4500 метрів.

Наразі буріння на глибині 4500 метрів неможливе, тому геологи, які працюють над проєктом, оцінили лише третину обсягу, до 1500 метрів від поверхні.

Окрім фосфатів норвезьке родовище також містить ванадій і титан, які використовуються в аерокосмічній та оборонній промисловості.