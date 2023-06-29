У трьох областях України тарифи на воду не підвищили

В Україні з 1 липня 2023 року буде підвищено вартість водопостачання та водовідведення. Однак в трьох областях розмір платіжок для українців – не зміниться, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Про це йдеться в проєкті постанови Нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Мова йде про Херсонську, Миколаївську та Харківську області. Це пов'язано з тим, що на їх території тривають бойові дії, а більшість населених пунктів постраждала від дій окупантів.

Також не зміниться сума у платіжках для тих, хто отримує субсидії, через те, що вони будуть автоматично перераховані.

Варто зауважити, що в інших областях тариф на воду буде підвищено﻿ у два етапи - 1 липня та 1 вересня. Дане рішення було прийнято засіданні НКРЕКП у четвер, 29 червня. Воно пов'язане зі значним здорожчанням електроенергії та реагентів для очищення води.