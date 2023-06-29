На найближчій Ставці обговорять ризики від ПВК "Вагнер" в Білорусі – Данілов

На найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача, зокрема, будуть розглядати й розміщення в Білорусі найманців ПВК "Вагнер", повідомляє Українська правда.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Данілов наголосив, що спершу потрібно подивитися, де "вагнерівці" опиняться, якою буде їхня кількість, які будуть загрози, чи з'являться 8-8,5 тисяч найманців у Білорусі.

За словами секретаря РНБО, зараз такої кількості бойовиків Євгена Пригожина там немає. Втім, за короткий проміжок часу для "вагнерівців" був поставлений табір із літніх наметів.

"Будемо дуже уважно спостерігати, для чого все це буде там відбуватися. Чи то для дратування Литви, чи то для дратування Польщі, чи то щоб наші війська на кордоні перебували в напрузі.

Завтра будемо дуже уважно за цим питанням спостерігати. Я можу сказати, що президент Володимир Зеленський дав доручення на найближчому засіданні Ставки верховного головнокомандувача розглянути це питання з урахуванням інформації розвідспільноти й головкома. На найближчому засіданні Ставки таке питання буде розглядатися" , — заявив він.

Данілов наголосив, що "Вагнер" – це терористи, які мандрують світом на літаках. На його думку, світ мав би сильніше реагувати на це.