Офіс генпрокурора розслідує 15 випадків екоциду

Офіс генерального прокурора розлідує 15 проваджень щодо екоциду внаслідок агресії Росії проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін під час першого засідання робочої групи.

Він зазначив, що війна руйнує природні та аграрні угіддя, чим ставить під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Близько 30% території України – 174 кв км – забруднені вибухонебезпечними предметами. Понад 2,4 млн га лісів пошкоджено. Нещодавня атака на греблю Каховської ГЕС призвела до найбільшої екологічної катастрофи в Україні з часів Чорнобиля. І цей список неповний, адже інтенсивні бойові дії тривають.

Андрій Костін зазначив, що Україна є першою державою, яка переслідує екологічні воєнні злочини та екоцид у такому масштабі. Загалом розслідується понад 200 воєнних злочинів проти довкілля та 15 випадків, які за Кримінальним кодексом України кваліфікуються як екоцид. Таких прецедентів практично не існує в системі міжнародного кримінального правосуддя.