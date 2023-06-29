МВФ схвалив новий транш Україні на $890 мільйонів

Виконавча рада МВФ у четвер, 29 червня, переглянула програму розширеного фінансування України та оголосила, що Київ може отримати новий транш у сумі близько 890 млн доларів США, повідомляє Новое время.

Попри війну економіка України після різкого спаду 2022 року "демонструє більшу стійкість, ніж очікувалося", а прогноз зростання ВВП 2023 року підвищився до 1−3%, йдеться в повідомленні Фонду.

У МВФ також вважають, що влада України досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов’язань у рамках EFF (програми розширеного фінансування) і виконала всі структурні маяки до кінця червня.

"Завершення першого перегляду дає змогу офіційним органам негайно отримати суму в розмірі… близько 890 млн доларів США" , — сказано в повідомленні.

Народний депутат Ярослав Железняк у себе в Telegram пояснив, що рішення МВФ означає, що Україна незабаром отримає новий транш у 890 млн доларів, найближчим часом буде опубліковано оновлений меморандум із зобов’язаннями України і термінами.

Наприкінці травня Україна і МВФ досягли угоди на рівні персоналу з питання перегляду чотирирічної програми Фонду. Загальний обсяг програми МВФ становить $15,6 млрд, з яких Україна вже залучила $2,7 млрд у вигляді першого траншу.