Держдеп: Наслідки заколоту в РФ обговорять на саміті у Вільнюсі

Тема, пов’язана зі збройним заколотом ПВК "Вагнер", а також подальший розвиток подій в Російській Федерації стане однією з тем обговорень під час саміту лідерів країн-членів НАТО у Вільнюсі наступного місяця, повідомляє Укрінформ.

Таке переконання висловив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Я впевнений, що події останніх кількох днів, безумовно, стануть темою для розмови" , - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Водночас, за його словами, це не означає, що цьому питанню виділятиметься окремий пункт порядку денного.

Він також зауважив, що Сполучені Штати впродовж останніх днів проводили консультації із союзниками, в тому числі в межах альянсу НАТО щодо розвитку ситуації в Росії.

При цьому Міллер підкреслив, що це ніяк не впливає на обсяги підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Представник Держдепу також нагадав про заяву держсекретаря Блінкена, що в Вашингтоні очікують за підсумками саміту в Вільнюсі побачити «суттєвий пакет як політичної, так і практичної підтримки України». У цьому зв’язку він зазначив, що розмови між лідерами продовжуються.