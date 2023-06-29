Зеленський про зустріч з Пенсом: Обговорили безпекову співпрацю і НАТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з 48-м віцепрезидентом США Майком Пенсом, обговорили безпекову співпрацю і питання членства України в НАТО, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні в Києві 48-й віцепрезидент США Майк Пенс. Обговорили нашу оборону, взаємодію між нашими народами, безпекову співпрацю та важливість рішучості й визначеності партнерів щодо майбутнього членства України в НАТО", - розповів президент.

Він підкреслив, що підтримка Сполучених Штатів, усіх американців, кожної американської родини, усіх громадських сил, Конгресу – обох партій і обох палат - для нашої боротьби за свободу є життєво важливою. "І звичайно, підтримка президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Я дякую за цю підтримку!", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що для України дуже важливою є підтримка США не лише зброєю, адже Сполучені Штати надають і фінансову допомогу, гуманітарну й політичну підтримку.

Фото: president.gov.ua

"Цінуємо, що обидві головні партії США – Республіканська й Демократична – залишаються єдиними в підтримці України. І, звичайно, ми відчуваємо потужну підтримку народу Сполучених Штатів" , – сказав Зеленський.

У цьому контексті він подякував за нещодавні пакети оборонної допомоги обсягом 2,1 млрд дол. та 500 млн дол., виділені США 6 червня та 27 червня відповідно, а також акцентував на безпрецедентному загальному обсязі наданої підтримки, який з лютого минулого року сягнув 43,1 млрд дол.

Глава держави окремо висловив подяку за гучний голос Майка Пенса на підтримку України в Республіканській партії США.

Він докладно поінформував ексвіцепрезидента Сполучених Штатів про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою нещодавніх подій у РФ і того, як вони вплинуть на безпеку в регіоні. У цьому зв’язку Зеленський наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів, зокрема артилерією та далекобійною зброєю. Глава держави відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16.

Президент поділився очікуваннями від Вільнюського саміту НАТО. Він заявив, що партнери мають продемонструвати рішучість і дати Україні визначеність щодо майбутнього членства.

"Це те, що мотивуватиме наших людей. І це також зброя, тільки політична. Можливо, вона навіть потужніша за ракети. Для цього ми маємо побачити своє майбутнє в НАТО" , – наголосив глава держави.

Зеленський розповів Пенсу про гуманітарну ситуацію, що склалася в південних регіонах України після руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. У цьому контексті Президент подякував американським доброчинним організаціям, які допомагають забезпечувати постраждалі від цього злочину території питною водою.