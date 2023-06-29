Україна отримала понад $1,2 мільярда від США та Фінляндії

До державного бюджету України сьогодні, 29 червня, надійшли грантові кошти в розмірі 1,215 млрд доларів від США та Фінляндії, пише Дмитро Браславський, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерство фінансів України.

Вони надійшли через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку. Україна отримала 1,2 млрд доларів від США та 15 млн доларів від Фінляндії.

Грантові кошти надані як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на оплату праці працівників державних органів та педагогічних працівників, пенсійних виплат, а також виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги.

Міністр фінансів України Сергій Марченко подякував урядам США, Фінляндії та команді Світового банку за плідну співпрацю і вагому підтримку.