Данілов про ЗАЕС: Україна готується до будь-яких сценаріїв

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна ретельно готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо Запорізької АЕС, повідомляє Укрінформ.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Що стосується ситуації на Запорізькій АЕС. Ми дуже ретельно готуємось до будь-яких сценаріїв, які можуть відбутися. Проходять певні навчання. Ми працюємо за тією процедурою, яка в нас є. Якщо є відповідна інформація від нашої розвідки, що це може відбутися, ми маємо протокол, як діяти" , - зазначив Данілов.

Водночас він висловив думку, що реакція світу на події навколо ЗАЕС мала б бути жорсткою і миттєвою.

"Якщо, не дай Бог, такі події (теракт на ЗАЕС - ред.) відбудуться, то треба говорити про те, в якому світі ми живемо, коли країна-терорист може завдати фактично ядерного удару по країні, яка не має до неї жодного стосунку, і я б вважав, що ця реакція світу мала б бути миттєвою, щоб поставити крапку в цьому питанні" , - заявив секретар РНБО.

Він переконаний, що чим швидше Україна здобуде перемогу над країною-терористом, тим швидше світова спільнота видихне і буде розуміти, що світ знаходиться у безпеці.