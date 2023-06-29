МЗС Британії: Німеччина має стати постійним членом Ради Безпеки ООН

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі в четвер підтримав зростання кількості постійних членів Ради безпеки ООН із правом вето, що могло б нівелювати нинішній вплив Росії, повідомляє Європейська правда.

Про це Клеверлі заявив у виступі в аналітичному центрі Chatham House.

На думку голови британського МЗС, склад Радбезу ООН має бути збільшений удвічі: туди мають увійти Бразилія, Індія, Німеччина, Японія та представник Африки. На його думку, це зробить російське вето "менш значущим".

"Брутальне вторгнення Росії в Україну є спланованим нападом на Статут ООН і на основні принципи міжнародного порядку, який був розроблений, перш за все, для того, щоб покласти край усім спробам завоювання і анексії" , – сказав він.

"Я знаю, що це смілива реформа. Але вона відкриє для Ради безпеки шлях у 2020-ті роки" , – додав міністр.

Клеверлі вважає, що для реформи Радбезу ООН необхідна "пряма взаємодія" з Китаєм.

"Якщо я збираюся просувати реформу, яку я маю намір просувати в багатосторонній системі, Китай є дуже важливим і впливовим гравцем у багатьох інституціях, і тому взаємодія з ним є важливою частиною порядку денного" , – пояснив голова МЗС Британії.

Як відомо, до складу Ради безпеки ООН входять п'ять постійних членів – Велика Британія, США, Китай, Росія і Франція – і десять непостійних членів, яких обирають на дворічний термін.

Питання про реформу органу особливо гостро постало з огляду на повномасштабне вторгнення Росії, яка має право вето й може блокувати будь-які рішення, які притягнуть її до відповідальності за порушення міжнародного права.