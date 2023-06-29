Радбез ООН знову зібрався на вимогу РФ через зброю для України

Рада Безпеки ООН зібралася у п’ятницю на чергове засідання на вимогу Росії для обговорення постачання західної Зброї Україні, повідомляє Укрінформ.

Від секретаріату ООН виступила заступниця Генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу. Росія запросила до участі окремих експертів, яких постпред України при ООН Сергій Кислиця у Твіттері назвав "найпідступнішими захисниками вторгнення в Україну та диктаторських режимів загалом", зокрема американського журналіста Макса Блюменталя, якого звинувачують в отриманні коштів з РФ.

Нагадаємо, раніше Росія кілька разів скликала засідання Радбезу для спроб "засудження" західних поставок зброї Україні. Російській делегації неодноразово вказували на Радбезі ООН, що сама вона отримує зброю з Ірану та Північної Кореї.