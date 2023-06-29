У Пентагоні поки не готові говорити про надання ATACMS Україні

У Міністерстві оборони США не мають інформації про які-небудь плановані на найближчий час рішення про надання Україні ракет ATACMS, повідомляє Радіо Свобода.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер на брифінгу 29 червня.

"Мені нема чого оголосити щодо ATACMS, і я не знаю про будь-які близькі рішення щодо ATACMS" , – сказав речник Пентагону.

На прохання журналістів він коментував повідомлення видання The Wall Street Journal, яке раніше сьогодні повідомило, що Сполучені Штати Америки "близькі" до узгодження передачі України далекобійних ракет ATACMS.

Наприкінці травня президент США Джо Байден на запитання, чи вже час для США надати Україні далекобійні ракети ATACMS, відповів, що "це все ще на розгляді".

Ракета ATACMS має радіус дії до 300 кілометрів.

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