У МВФ пояснили, яких реформ очікує від України для наступних траншів

Міжнародний валютний фонд очікує, що на наступному етапі програми розширеного фінансування EFF українська влада ухвалить у погоджені терміни закони щодо покращення врядування та боротьби з корупцією, повідомляє Укрінформ.

Про це сказав голова місії МВФ в Україні Гевін Грей.

"Упродовж наступних пів року ми дивитимемося на структурні реформи, які реалізовуються (в Україні – ред.)" , - зазначив представник Фонду.

У цьому контексті він звернув увагу на реформи врядування, а також боротьби з корупцією. За його словами, "вони будуть одними з найважливіших", за якими стежитиме як МВФ, так і інші міжнародні інституції, які працюють з Україною.

Зокрема, до кінця липня Фонд чекає відновлення обов’язкової процедури декларацій статків для чиновників в Україні. Крім того, до цього ж терміну Україні необхідно завершити процедуру ухвалення закону 8401 про внесення змін до податкового кодексу.

Наприкінці вересня програмою визначений "орієнтир" щодо внесення відповідних змін до українського законодавства про боротьбу з відмивання грошей та фінансуванням тероризму. МВФ також очікує, що в грудні в Україні буде прийняте структурне базове законодавство, яке має посилити автономію антикорупційної прокуратури.

"Це все важливі реформи",- наголосив представник Фонду.

Крім того, за його словами, впродовж наступного етапу виконання програми EFF для України ключовим завданням залишається розробка бюджету на 2024 рік, який має відповідати цілям програми, а також політиці макроекономічної стійкості. За словами Грея, робота на цьому напрямі розпочнеться вже ближчими тижнями.