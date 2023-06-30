ISW: Як Україна використає перехоплену ініціативу на Бахмутському напрямку

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що визнання "стратегічної ініціативи" на Бахмутському напрямку пов’язане з бажанням використати цю ініціативу ще більшою мірою, повідомляє Українська правда.

У звіті вказують на те, що український Генеральний штаб заявив, що українські війська захопили "стратегічну ініціативу" на Бахмутському напрямку і наразі ведуть широкий наступ у цьому районі.

На думку аналітиків, українські офіційні особи, ймовірно, зараз підтверджують, що українські сили володіють ініціативою для того, щоб дати зрозуміти, що вони мають намір використовувати цю ініціативу більшою мірою.

Українські війська провели наступальні операції щонайменше на двох інших ділянках (крім Бахмутського напрямку – ред.) фронту і, за повідомленнями, 29 червня досягли успіхів.

Зазначають аналітики й те, що Кремль може мати намір взяти на себе формальний контроль над групою "Вагнера" після її збройного заколоту і перетворити її на державну структуру, хоча незрозуміло, чи зобов'язався Кремль дотримуватися такого курсу дій.

Нещодавні супутникові знімки, можливо, зафіксували активне будівництво ймовірної нової бази групи "Вагнера" в Осиповицькому районі Білорусі.

Військові аналітики наголошують, що бойовики групи "Вагнера" можуть дислокуватися і в інших місцях Білорусі. У потенційній базі "Вагнера" в Осиповецькому районі немає нічого особливо унікального або цікавого.

"У Білорусі розташовано багато полігонів і польових таборів, на яких на початку 2022 року перебувало 30 000 російських солдатів – багато з них знаходилися на кордоні з Україною в Гомельській і Брестській областях.

Група "Вагнера" в Білорусі могла б використовувати деякі з цих об'єктів як бази, а також замість бази в Осиповицькому районі, про яку ходять чутки" , - йдеться в огляді.

Вказують аналітики й на те, що пов'язані з Кремлем бізнесмени можуть придбати медіа-імперію Пригожина, ймовірно, як частину зусиль, спрямованих на знищення його репутації в Росії.

У звіті зазначається, що речник Кремля Дмитро Пєсков 29 червня відмовився відповідати на питання про місцезнаходження генерала армії Сергія Суровікіна, що викликало нові спекуляції в російському інформаційному просторі.

Фахівці припускають, що відмова Пєскова свідчить про те, що російські чиновники, можливо, ведуть розслідування щодо Суровікіна.

Крім того, західні спостерігачі продовжують розмірковувати про місцезнаходження начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова після заколоту "Вагнера".

Хоча, нагадують експерти, Герасимов і раніше не з'являвся на публіці протягом тривалих періодів.

На думку військових аналітиків, цілком можливо, що Путін ще не вирішив, як повною мірою відреагувати на заколот "Вагнера". Це стосується і потенційного оновлення командного складу російських збройних сил або зміни в тому, кому з військового керівництва Путін надає перевагу.

Ключові висновки ISW за 29 червня: