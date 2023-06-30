ISW: Як Україна використає перехоплену ініціативу на Бахмутському напрямку
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прийшли до висновку, що визнання "стратегічної ініціативи" на Бахмутському напрямку пов’язане з бажанням використати цю ініціативу ще більшою мірою, повідомляє Українська правда.
У звіті вказують на те, що український Генеральний штаб заявив, що українські війська захопили "стратегічну ініціативу" на Бахмутському напрямку і наразі ведуть широкий наступ у цьому районі.
На думку аналітиків, українські офіційні особи, ймовірно, зараз підтверджують, що українські сили володіють ініціативою для того, щоб дати зрозуміти, що вони мають намір використовувати цю ініціативу більшою мірою.
Українські війська провели наступальні операції щонайменше на двох інших ділянках (крім Бахмутського напрямку – ред.) фронту і, за повідомленнями, 29 червня досягли успіхів.
Зазначають аналітики й те, що Кремль може мати намір взяти на себе формальний контроль над групою "Вагнера" після її збройного заколоту і перетворити її на державну структуру, хоча незрозуміло, чи зобов'язався Кремль дотримуватися такого курсу дій.
Нещодавні супутникові знімки, можливо, зафіксували активне будівництво ймовірної нової бази групи "Вагнера" в Осиповицькому районі Білорусі.
Військові аналітики наголошують, що бойовики групи "Вагнера" можуть дислокуватися і в інших місцях Білорусі. У потенційній базі "Вагнера" в Осиповецькому районі немає нічого особливо унікального або цікавого.
"У Білорусі розташовано багато полігонів і польових таборів, на яких на початку 2022 року перебувало 30 000 російських солдатів – багато з них знаходилися на кордоні з Україною в Гомельській і Брестській областях.
Група "Вагнера" в Білорусі могла б використовувати деякі з цих об'єктів як бази, а також замість бази в Осиповицькому районі, про яку ходять чутки", - йдеться в огляді.
Вказують аналітики й на те, що пов'язані з Кремлем бізнесмени можуть придбати медіа-імперію Пригожина, ймовірно, як частину зусиль, спрямованих на знищення його репутації в Росії.
У звіті зазначається, що речник Кремля Дмитро Пєсков 29 червня відмовився відповідати на питання про місцезнаходження генерала армії Сергія Суровікіна, що викликало нові спекуляції в російському інформаційному просторі.
Фахівці припускають, що відмова Пєскова свідчить про те, що російські чиновники, можливо, ведуть розслідування щодо Суровікіна.
Крім того, західні спостерігачі продовжують розмірковувати про місцезнаходження начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова після заколоту "Вагнера".
Хоча, нагадують експерти, Герасимов і раніше не з'являвся на публіці протягом тривалих періодів.
На думку військових аналітиків, цілком можливо, що Путін ще не вирішив, як повною мірою відреагувати на заколот "Вагнера". Це стосується і потенційного оновлення командного складу російських збройних сил або зміни в тому, кому з військового керівництва Путін надає перевагу.
Ключові висновки ISW за 29 червня:
- Український Генеральний штаб заявив, що українські війська перехопили "стратегічну ініціативу" на Бахмутському напрямку і наразі проводять широкий наступ у цьому районі.
- Українські війська провели наступальні операції щонайменше на двох інших ділянках фронту і, за повідомленнями, 29 червня досягли успіхів.
- Кремль, можливо, має намір взяти під свій формальний контроль групу "Вагнера" після її збройного заколоту і перетворити її на державну структуру, хоча незрозуміло, чи зобов'язався Кремль дотримуватися такого курсу дій.
- Нещодавні супутникові знімки, можливо, зафіксували активне будівництво передбачуваної нової бази ПВК "Вагнер" в Асиповичах, Білорусь.
- Бізнесмени, пов'язані з Кремлем, можливо, купують вітчизняну медіа-імперію Пригожина, ймовірно, як частину зусиль, спрямованих на знищення його репутації в Росії.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився повідомити про місцезнаходження генерала армії Сергія Суровікіна 29 червня, що викликало нові спекуляції в російському інформаційному просторі.
- Західні спостерігачі продовжують припускати місцезнаходження начальника російського Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова після заколоту "Вагнера", хоча його відсутність на публіці не обов'язково свідчить про його нинішнє офіційне становище в російському військовому керівництві.
- Російські та українські війська продовжили обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.
- Війська РФ продовжували обмежені наступальні операції на фронті Авдіївка-Донецьк.
- На початку травня російські війська побудували дамбу на околиці Токмака в окупованій Запорізькій області напередодні українського контрнаступу.
- Джерело, пов'язане з російським загоном БАРС, повідомило, що російські війська переміщують військову техніку в невизначені райони на східному (лівому) березі Дніпра.
- Партизанське угруповання Криму "Атеш" заявило, що російські війська збільшують свою присутність в Армянську для захисту ключових об'єктів інфраструктури на півночі Криму.
- За повідомленнями, російські козачі збройні формування підписують контракти з Міністерством оборони Росії в рамках більш широкої формалізації, спрямованої на інтеграцію нерегулярних формувань у структури МО.