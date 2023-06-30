Росіяни запустили 13 "Шахедів" по Україні, 10 з них збили
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, вночі 30 червня українські війська знищили 10 із 13 запущених окупантами по Україні "Шахедів".
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних дронів "Shahed-136/131".
Попередньо без жертв, про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації" , - йдеться у повідомленні ЗС ЗСУ.
Росіяни атакували Україну з південно-східного спрямування. 13 дронів-камікалдзе запустили зі східного узбережжя Азовського моря (Приморсько-Ахтарськ). Також загарбники вдарили чотирма зенітними керованими ракетами із ЗРК С-300.
Повітряні сили наголосили, що росіяни намагалися атакувати військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області.