Трамп: Україні доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну

Колишній президент Штатів Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters заявив, що Україні, можливо, доведеться віддати Росії частину території, щоби зупинити війну, повідомляє Українська правда.

Трамп не виключив, що українській владі, можливо, доведеться поступитися частиною території на користь Росії, щоб зупинити війну, яка почалася з вторгнення російських військ в Україну 16 місяців тому.

Крім того, він заявив, що російський президент був "дещо ослаблений" заколотом "вагнерівців", і що США мають використати цей момент для переговорів щодо мирного врегулювання між Росією та Україною.

"Я хочу, щоб люди перестали гинути через цю безглузду війну" , - сказав Трамп.

"Я думаю, що найбільша річ, яку США мають робити зараз, - це встановлення миру: зібрати Росію та Україну і укласти мир" , - додав колишній президент США.

Щодо звинувачень у військових злочинах, висунутих проти Путіна міжнародним кримінальним судом у березні минулого року, Трамп сказав, що його долю слід обговорювати, коли війна закінчиться, "бо зараз, якщо ви порушите цю тему, ви ніколи не досягнете миру, ви ніколи не досягнете врегулювання".