Пентагон: Частина "Вагнера" залишається в Україні

Американське Міноборони має інформацію про те, що частина найманців російської ПВК "Вагнер" продовжує перебувати на окупованій Росією території України. Про це повідомив представник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Щодо ПВК "Вагнер" та її дислокації, я б сказав, що ми продовжуємо бачити деякі елементи групи Вагнера на окупованій Росією території України" , - заявив представник Пентагону.

Райдер також прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що на супутникових знімках військових частин у Білорусі з'явилися нові споруди, які можуть бути призначені для розміщення бійців ПВК "Вагнер".

"Я бачив ці повідомлення в пресі. Очевидно, це те, що ми надалі відстежуватимемо" , - зазначив Райдер.

Представник оборонного відомства США також запевнив, що американська розвідка стежитиме за діяльністю всіх осередків ПВК "Вагнер" у різних регіонах світу.