СБУ: Затримали нардепа, обіцяв "відмазати" від екстрадиції за $50 тисяч

СБУ викрила діючого нардепа, який за $50 тисяч обіцяв "відмазати" іноземця від екстрадиції. За даними ЗМІ, йдеться про Сергія Алєксєєва від Євросолідарності.

"СБУ з ГБР задокументувала злочинні дії одного з чинних народних депутатів України, який вимагав гроші з громадянина однієї з європейських країн. За 50 тис. дол нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння, щоб уникнути екстрадиції" , - повідомили у СБУ.

Депутат "гарантував", що використає власні зв'язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

За даними слідства, було зафіксовано 30 тисяч доларів. Раніше Алексєєв отримав ще 20 тисяч доларів.

Депутату, голові підкомітету з питань правоохоронної діяльності повідомили про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190 КК України).

В О﻿ГП додали, що за місцем проживання підозрюваного продовжуються невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.