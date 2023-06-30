Генштаб: ЗСУ за добу знищили 560 окупантів та 11 ворожих артсистем

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 560 окупантів та 11 ворожих артсистем
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України досягли 228 340 військових, 4 041 танк, 7 863 ББМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 228 340 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків − 4 041 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 7 863 (+6) од.,
  • артилерійських систем − 4 127 (+11) од.,
  • РСЗВ − 630 (+3) од.,
  • засобів ППО − 389 (+1) од.,
  • літаків − 315 (+0) од.,
  • вертольотів − 308 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3519 (+6) од.,
  • крилатих ракет − 1261 (+0),
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 785 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 569 (+0) од.

Дані уточнюються.

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