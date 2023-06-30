Генштаб: ЗСУ за добу знищили 560 окупантів та 11 ворожих артсистем
За даними Генерального штабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України досягли 228 340 військових, 4 041 танк, 7 863 ББМ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 228 340 (+560) осіб ліквідовано,
- танків − 4 041 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 7 863 (+6) од.,
- артилерійських систем − 4 127 (+11) од.,
- РСЗВ − 630 (+3) од.,
- засобів ППО − 389 (+1) од.,
- літаків − 315 (+0) од.,
- вертольотів − 308 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3519 (+6) од.,
- крилатих ракет − 1261 (+0),
- кораблів/катерів − 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 6 785 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 569 (+0) од.
Дані уточнюються.