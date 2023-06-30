Російські загарбники почали залишати ЗАЕС – розвідка

Російські окупанти почали поступово залишати Запорізьку атомну станцію, ряд працівників ЗАЕС також отримали вказівку виїхати зі станції до 5 липня, повідомляє Головне управління розвідки.

"За останніми даними, окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одними з перших зі станції виїхали троє співробітників "Росатому", які керували діями росіян.

Також рекомендації евакуюватись отримали українські співробітники, які підписали контракт із "Росатомом". Згідно з отриманими вказівками, вони мають виїхати до 5 липня" , - йдеться у повідомленні ГУР.

Загарбники радять виїжджати на територію тимчасово окупованого Криму.

Розвідка повідомляє, що вже виїхали на півострів начальниця юридичного відділу Манцурова, головний інспектор Цивільний та заступник керівника станції із забезпечення Губарєва.

Також ГУР наголошує, що на території самої ЗАЕС та у місті-супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість військових патрулів.

Водночас, персоналу, який залишається на станції, за даними розвідки, окупанти дали вказівку "у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну".