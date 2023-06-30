На півдні йде вирівнювання фронту, щоб закріпитись - Маляр

На півдні України йде вирівнювання фронту, щоб закріпитись на необхідних рубежах. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону новин, повідомляє Українська правда.

"На сході ми впевнено рухаємося по флангах навколо Бахмута. У саме місто ми не заходили. Ми зараз контролюємо південно-західні околиці міста. Але основні бої - навколо. Там йде наступ у кількох напрямках. Це просування по всіх напрямках, якими ми рухаємося. В той же час ворог підтягнув туди велику кількість сил.

…На півдні ми рухаємося з різним успіхом: десь більше кілометра, десь менше, десь буває до двох кілометрів – по-різному. Там загалом йде вирівнювання фронту, щоб закріпитися на потрібних рубежах" , - сказала заступник міністра оборони.

Маляр додала, що на фронті триває боротьба за те, яка зі сторін утримуватиме ініціативу. За її словами, і на сході, і на півдні Україна перехопила ініціативу та настає на всіх напрямках. Водночас, вона додала, що це оперативна ініціатива.

"Найважливіше завдання - знищення сил ворога. Уявіть: щодня знищуються командні пункти, техніка, танки, гелікоптери, місця компактного скупчення військових - якби це все не знищувалося, воно пішло б проти нас".

Тому коли ми перехоплюємо ініціативу, це не означає, що просто рухаємося вперед. Це означає, що ми підбили стільки сил ворога, що він цю ініціативу не може зупинити.