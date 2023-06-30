На півдні йде вирівнювання фронту, щоб закріпитись - Маляр
На півдні України йде вирівнювання фронту, щоб закріпитись на необхідних рубежах. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону новин, повідомляє Українська правда.
"На сході ми впевнено рухаємося по флангах навколо Бахмута. У саме місто ми не заходили. Ми зараз контролюємо південно-західні околиці міста. Але основні бої - навколо. Там йде наступ у кількох напрямках. Це просування по всіх напрямках, якими ми рухаємося. В той же час ворог підтягнув туди велику кількість сил.
…На півдні ми рухаємося з різним успіхом: десь більше кілометра, десь менше, десь буває до двох кілометрів – по-різному. Там загалом йде вирівнювання фронту, щоб закріпитися на потрібних рубежах" , - сказала заступник міністра оборони.
Маляр додала, що на фронті триває боротьба за те, яка зі сторін утримуватиме ініціативу. За її словами, і на сході, і на півдні Україна перехопила ініціативу та настає на всіх напрямках. Водночас, вона додала, що це оперативна ініціатива.
"Найважливіше завдання - знищення сил ворога. Уявіть: щодня знищуються командні пункти, техніка, танки, гелікоптери, місця компактного скупчення військових - якби це все не знищувалося, воно пішло б проти нас".
Тому коли ми перехоплюємо ініціативу, це не означає, що просто рухаємося вперед. Це означає, що ми підбили стільки сил ворога, що він цю ініціативу не може зупинити.
Оцінювати це можуть лише військові. За їхньою оцінкою, все рухається за планом" , - заявила Маляр.