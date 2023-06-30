Вже шостий мільярдер відмовився від громадянства РФ від початку вторгнення

Російський мільярдер Ігор Макаров, засновник і глава енергетичної компанії Ареті, вийшов із громадянства РФ. Це вже шостий фігурант списку мільярдерів Forbes, який відмовився від російського паспорту після початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Новое время.

Макаров, який у 2013 році продав свої газові активи Роснєфті, став громадянином Кіпру.

У рейтингу найбагатших людей світу за версією американського Forbes Макаров тепер також вказаний як кіпрський мільярдер: він посідає п’яте місце серед найбагатших кіпріотів зі статками $2, 2 млрд.

До виходу з російського громадянства він посідав 57-ме місце в рейтингу найбагатших мільярдерів РФ.

Сам Макаров останні роки живе між Кіпром, США (Флорида) і північною Італією.

Макаров — уже шостий мільярдер, який вирішив вийти з громадянства Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У 2022 році про відмову від російського громадянства заявили:

— засновник інвесткомпанії Freedom Finance Тимур Турлов (отримав громадянство Казахстану);

— засновник і колишній власник інвесткомпанії Тройка Діалог Рубен Варданян (переїхав до Вірменії);

— інвестор Юрій Мільнер (має паспорт Ізраїлю);

— засновник фінтехстартапу Revolut Микола Сторонський, який має британський паспорт;

— засновник Тінькофф Банку Олег Тіньков, який має паспорт Кіпру.