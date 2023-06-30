Верховний Суд поставив крапку у справі про націоналізацію Привату

Верховний Суд скасував рішення апеляційного суду і підтвердив провірогідність застосування «антиколомойського закону» і націоналізації ПриватБанку. Про це йдеться в повідомленні держбанку, повідомляє Новое время.

"Верховний Суд поставив рішучу крапку в спробах екс-власників банку оскаржити застосування „антиколомойського закону“ і націоналізацію банку" , — зазначили в Приваті.

Згідно з повідомленням пресслужби банку було подано шість безпідставних клопотань і навіть заявлено відвід колегії суддів, проте «всі процесуальні диверсії опонентів банку» були відхилені судом.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду задовольнив касаційні скарги ПриватБанку, Кабміну та Мінфіну і скасував ухвалу суду апеляційної інстанції, винесену у справі за позовом компанії BIRGMINTON INVESTING INC (пов'язана з колишніми власниками банку). Суд також залишив чинною ухвалу суду першої інстанції, якою провадження у справі було закрито.

Компанія BIRGMINTON INVESTING INC намагалася оскаржити договір купівлі-продажу акцій, укладений у процесі націоналізації ПриватБанку. За цим договором позивач придбав акції банку в процедурі бейл-ін і надалі продав свої акції державі за 1 гривню.

Як і в інших справах, що стосуються націоналізації ПриватБанку, у цій справі ключовим було питання застосування так званого «антиколомойського закону» — Закону України № 590-IX. Відповідно до цього закону всі подібні судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю.

"Таке рішення Верховного Суду є черговим кроком до остаточного розв’язання всіх суперечок щодо неможливості повернення націоналізованого у 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам" , — ідеться в повідомленні.

У держбанку зазначили, що справа за позовом BIRGMINTON INVESTING INC стала першою з подібних справ, що розглядалася Касаційним господарським судом після надання Великою Палатою Верховного Суду висновків щодо обов’язковості та правомірності застосування положень «антиколомойського закону».

У лютому цього року Верховний Суд ухвалив рішення за позовом колишнього голови ПриватБанку Олександра Дубілета, який оскаржував процедуру bail-in.