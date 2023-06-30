Дратує, коли кажуть, що наступ повільний - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post заявив, що за деокупацію кожного метра української землі воїни платять кров'ю, тому його дратують зовнішні коментарі про те, що контрнаступ відбувається повільніше, ніж очікували, повідомляє Українська правда.

"Мене "дратує", сказав Залужний, коли він чує, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни проходить повільніше, ніж очікувалося. За його словами, його війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів".

"Це не шоу. Це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на який роблять ставки або щось подібне. Щодня, кожен метр дається кров'ю" , - заявив головком.

Головнокомандувач підкреслив: щоб український контрнаступ просувався швидше, йому потрібно більше – більше кожного виду зброї, а також перевага в повітрі – винищувачі F-16.

За його словами, без повного забезпечення війська ці плани взагалі нездійсненні, але попри все вони виконуються.